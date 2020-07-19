Протести в «ЛНР»: Росія змінює верхівку бойовиків?

Бунт в окупації. Луганськ сьогодні. Росія незадоволена бойовиками на Донбасі? Що відбувається під контролем угруповань «ДНР» і «ЛНР»? Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник може втратити владу. Україна випробовує новий бойовий гелікоптер. Українська армія на передових позиціях на Донбасі. Що думають військові про нові розробки для Збройних сил України? Нічний Донецьк. Як відпочиває молодь, незважаючи на комендантську годину?