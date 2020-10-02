Фініш Фокіна та можливий підпал Луганщини: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Щонайменше 11 загиблих, 17 госпіталізованих. Більше 250-ти згорілих будинків, сотні переселенців... На півночі Луганщини вдруге за п'ять місяців сталася масштабна лісова пожежа. Вогонь досяг нинішнього обласного центру Луганщини Сєвєродонецька та вщент спалив єдиний працюючий на Донбасі пункт пропуску з окупованими територіями у Станиці Луганській. Напередодні схід України накрив шквальний вітер, який розганяв вогонь за лічені секунди на кілометри сухими хвойними лісами.

Вранці штаб ООС заявив, що пожежі були «спричинені ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль», це підтвердили і в адміністрації Станично-Луганського району. Але Володимир Зеленський закликав не пов'язувати обстріли (їх, до речі, напередодні пожежі була рекордна кількість за весь час перемир'я, що діє з 27 липня – 11 за добу) із пожежею та дочекатися висновків експертів. Поки ж генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що справа відкрита за статтею «порушення вимог пожежної безпеки». Свідчення очевидців пожежі, думки самих жителів Луганщини щодо причини загоряння (вони різняться) та аналіз збіг пожежі із черговою кризою у перемовинах по Донбасу – у нашому ефірі.

43 дні. Стільки 87-річний перший прем'єр незалежної України Вітольд Фокін пробув заступником голови української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську. За кілька годин після засідання комітету з питань організації державної влади Верховної Ради у четвер, де Фокін заявив, що не бачить доказів війни Росії з Україною на Донбасі, Володимир Зеленський його звільнив. Там же Фокін підтвердив свої ідеї про повну амністію для бойовиків «Л/ДНР» та «особливий статус» для всієї Донецької та Луганської областей, а не тільки їхніх окупованих частин. Цікаво, що першим в Офісі президента заявив про потребу звільнення Фокіна Андрій Єрмак, який сам і запросив колишнього прем'єра на перемовини по Донбасу. Вихід експрем'єра зі складу ТКГ підтримали ледь не всі члени комітету Верховної Ради, щоправда деякі депутати звернули увагу, що не вірять у випадковість його появи у Мінських перемовинах.

Після відносно довгого затишшя (фактично бої у самопроголошеній «державі» не велися з 2016-го року) 27-го серпня спалахнув конфлікт між Нагірним Карабахом (який контролює Вірменія) та Азербайджаном. Ми поставили експертам запитання: як так вийшло, що створена ще 1992-го року Мінська група ОБСЄ (де співголовують Франція, Росія та США за модерації ОБСЄ) не може допомогти Баку та Єревану вирішити цей застарілий етно-територіальний конфлікт – і чому тут може повчитися Україна.

І нарешті про гарні новини (наскільки це можливо): почитайте історію юнака з Луганська, який зміг зберегти тверезий глузд, вирватись із міста та потроху призвичаїтися до київського життя, а також наш великий матеріал про воїнів-стоматологів у Карлівці, на вільній частині Донеччини, які не тільки шостий рік рік лікують побратимів та місцевих жителів навкруги, але і створили радіостанцію, в ефір якої приходять Володимир Талашко та Сергій Жадан.

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