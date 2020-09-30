«Його позиція є антиукраїнською»: депутати прокоментували звільнення Фокіна з української делегації в ТКГ

Вітольда Фокіна вивели зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й увільнили від виконання обов’язків першого заступника голови делегації України в ТКГ. В ОП наголосили, що представляти державу на будь-якому рівні – це не шанс для особистих поглядів та амбіцій, це – «безумовний обов’язок втілювати в життя позицію держави та інтереси українського народу». А що думають про це звільнення народні депутати?

Дмитро ГУРІН, член фракції «Слуга народу»:

Ніхто не очікував те, що Фокін стане говорити те, що він говорить. І тому коли всі побачили на практиці, що людина на сьомий рік війни не бачить жодних підтверджень того, що йде війна між Україною та Росією, то стало зрозуміло, що це таке рішення, яке має наслідки. Я впевнений, що ніхто такого не очікував від пана Фокіна, бо я бачив, як на комітеті відреагували люди: всі були просто шоковані.

Хто прийде замість нього, це є прерогатива президента, ми не можемо туди втручатися. Я впевнений. що уважно будуть обирати людину. Хто саме це має бути? Вочевидь людина, яка може вести перемови на високому рівні, у якої є якийсь досвід позитивний перемов і відстоювання інтересів України (таких людей в Україні є багато).

Юрій БОЙКО, член фракції «Опозиційна платформа – «За життя»:

Це в принципі візитна картка сьогоднішньої влади, коли непослідовність, легковажність і відсутність будь-якої стратегії призводять до таких смикань, які у людей викликають відчуття, що вони просто спочатку щось роблять, а потім, коли їм кричать, вони біжать назад. Немає витримки, немає політичної волі. Це погано.

Я, на жаль, Фокіна повністю не слухав, але ключові моменти, які стосуються і закону про амністію, і необхідності діалогу, і тих речей, які загалом відповідають мінським домовленостям, ми поділяємо.

Ірина ГЕРАЩЕНКО, членкиня фракції «Європейська солідарність»:

Коли Фокін говорить, що не отримує ніяких директив, так а що він там робить? Це ж не клуб пенсіонерів, які живуть у Конча-Заспі, не кав'ярня. Це міжнародні перемови.

Я пропрацювала чотири роки в мінській групі і хочу дуже відповідально вам сказати, що напередодні кожного засідання групи я отримувала під підпис директиви з Міністерства закордонних справ. Я з ними ознайомлювалася, як і всі інші учасники групи, і ми мали діяти виключно в рамках цих директив. Там не могло бути самодіяльності.

Фокін і Кравчук були витягнуті з політичної пенсії тільки тому, що їхня позиція прорадянська, і взагалі підігрування Кремлю відповідають тому, що відбувається в голові Зеленського.

Звільнять Фокіна, призначать «Шмокіна», призначать Колю Тищенка чи ще когось, хто так само говорить. Ви ж зверніть увагу, що всі вони, оці друзі президента, говорять, що немає ніякого іншої сторони, що це все український народ. Вибачте, але це все, що я чула в Мінську щодня від росіян.

Михайло ЦИМБАЛЮК, член фракції «Батьківщина»:

Напрошується один висновок: запросивши людей таких, як Фокін, Офіс президента міряв, як кажуть в народі, атмосферу або середню температуру по палаті. Тобто озвучував пан Фокін те, що з тих чи інших причин не може озвучити офіційна влада. Через це дуже прикро і сумно, що Офіс президента обрав саме такий шлях.

Я не вірю, що пан Фокін мав право висловлювати свою особисту позицію. Якщо навіть він це робив, то це неправильний підхід. Той, хто запрошував пана Фокіна у цю Тристоронню контактну групу, мав чітко сказати, що він має право коментувати, а що ні.

Мене особисто обурила вчорашня заява, хоча я особисто знайомий з паном Фокіним, але до вчорашнього дня я утримувався від різких коментарів. Те, що я почув вчора, викликало бурю емоцій: Фокін висловлював те, що бояться з тих чи інших причин або не хочуть озвучувати очільники держави. Не буде Фокін, то буде хтось інший, і це нас турбує.

Роман ЛОЗИНСЬКИЙ, член фракції «Голос»:

Абсолютно жалюгідне враження: Фокін, який говорить, що не бачить доказів російської агресії на Донбасі, який говорить, що Росія не ворог, не агресор, а контрагент, країна, з якою треба шукати згоду, який говорить, що відповідати, чий Крим, він не бачить за доцільне. Це ті тези, які показують його позицію.

Його позиція є антиукраїнською. Чи це йому хтось надиктував і він повторює, чи це те, у що він вірить, зараз не має жодного значення. Він висловлює такі позиції на міжнародній арені. Він послаблює наші позиції на міжнародному рівні. І коли Україна каже, що з Росією треба домовлятися, що Росію треба зрозуміти, як каже Фокін, яку можна очікувати допомогу чи підтримку від наших міжнародних партнерів?

Як тільки ми перетиснули ситуацію і консенсусом весь парламент із монобільшістю позицію проявив на комітеті, можливо, Офіс президента побачив, що назад дороги немає, немає шансів втримати своїх посіпак, які ретранслювали проросійські меседжі, і вже також таким способом намагається умити руки і не брати на себе відповідальність за те, за що вони насправді безпосередньо відповідають. Бо саме Зеленський і Єрмак несуть ту саму відповідальність, яку несе Фокін за його вислови, тому що вони його туди призначили.