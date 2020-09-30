Фокіна звільнили з української делегації в ТКГ – ОП

Вітольда Фокіна вивели зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й увільнили від виконання обов’язків першого заступника голови делегації України в ТКГ, повідомляє пресслужба президента України.

За повідомленням, президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

«Для президента є принциповим, щоб усі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України й чинили справедливо. Президент констатував, що Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави», – йдеться в повідомленні.

В ОП наголосили, що представляти державу на будь-якому рівні – це не шанс для особистих поглядів та амбіцій, це – «безумовний обов’язок втілювати в життя позицію держави та інтереси українського народу».

«Робота української делегації в Тристоронній контактній групі продовжиться на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України. Головною метою нашої делегації, як і всієї держави, є повернення виключно на українських умовах усіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення довготривалого миру», – наголосили в Офісі президента.

Там підкреслили, що «не можна просто назвати миром» умови тимчасової окупації частини української території, «заплющивши очі на існування окупаційних структур та повну відсутність безпеки на цій території».

Потрібно вивести з України всі незаконні збройні формування, їхню військову техніку, провести повну деокупацію та повернути Україні контроль над частиною кордону з Росією, наголосили в ОП і додали, що тільки це може бути шляхом до справжнього миру.

29 вересня перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.

За його словами, на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу, підтримувані Росією.

Фокін також заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Він запропонував оголосити загальну амністію на окупованих територіях Донбасу і провести вибори.

Після цього голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що заяви Фокіна щодо Донбасу не відображають офіційну позицію України, і додав, що, на його думку, Фокін має залишити склад ТКГ.

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати йому звільнити Фокіна.

Критичні відгуки на адресу Фокіна через його висловлювання залишив у фейсбуці і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Президент Володимир Зеленський призначив Вітольда Фокіна першим заступником голови української делегації в ТКГ у серпні цього року.