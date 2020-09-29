Голова Офісу президента Єрмак заявив, що Фокін має піти з ТКГ

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін має покинути склад групи. Про це голова президенської канцелярії написав 29 вересня у фейсбуці.

«Хіба це пан Фокін погодив зобов’язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном з Росією? Ні, не Фокін. Чи, може, пан Фокін погодив зобов’язання консультуватися щодо змін українського законодавства? Ні, не Фокін. А хто в 2014 році не став захищати Крим від захоплення? Пан Фокін? Ні, не Фокін. Ви знаєте прізвища. Але чомусь звертаєте більшу увагу на слова, в тому числі й цих людей, ніж на плоди тих справ, які були зроблені. І найголовніше. Все це не виправдовує сьогоднішні слова пана Фокіна. Моя особиста позиція – пан Фокін має піти з ТКГ», – написав Єрмак.

Андрій Єрмак наголосив, що Тристороння контакта група не ухвалює жодних рішень, а є «логістичним майданчиком» для узгодження деталей та домовленостей, які досягаються лідерами «нормандського формату».

«Усі принципові рішення ухвалюються тільки президентом і парламентом України та урядом. Президентом – у рамках діалогу лідерів «нормандського формату». А Верховна Рада ухвалює відповідні закони. І ніяк інакше», – додав Єрмак.

29 вересня перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією. За його словами, на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу, підтримувані Росією. Фокін також заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Він запропонував оголосити загальну амністію на окупованих територіях Донбасу і провести вибори.

Після цього голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що заяви Фокіна щодо Донбасу не відображають офіційну позицію України.

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати йому звільнити Фокіна.

Критичні відгуки на адресу Фокіна через його висловлювання залишив у фейсбуці і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.