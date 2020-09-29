Фокін не бачить «підтвердження, що на Донбасі йде війна між Росією і Україною»

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що поки не бачить доказів війни між Україною і Росією. Про це він сказав 29 вересня під час засідання парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Трансляцію засідання у фейсбуці провів народний депутат Роман Лозинський (фракція «Голос»).

«Я не політик, і зробити якесь визначення цього я не можу. Ніякого підтвердження, що на Донбасі йде війна між Росією і Україною, поки що я не бачу», – заявив Фокін.

Водночас представник України в ТКГ зазначив, що бойовиків на Донбасі Російська Федерація підтримує. За словами Фокіна, проти Збройних сил України на Донбасі воюють найманці з майже 30 країн світу.

29 серпня Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Він запропонував оголосити загальну амністію на окупованих територіях Донбасу і провести вибори.

Після цього голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що заяви представника української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна щодо Донбасу не відображають офіційну позицію України.