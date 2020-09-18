Депутат від «Слуги народу» заявив, що Фокін погодився прийти на засідання комітету Ради

Перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу Вітольд Фокін погодився прийти на засідання комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Про це у своєму телеграмі повідомив народний депутат від Слуги народу Олександр Качура.

За його словам, засідання комітету відбудеться 29 серпня, початок о 15:00.

Вітольд Фокін, колишній прем’єр-міністр України, нині перший заступник голови делегації України в ТКГ, в інтерв’ю проросійському виданню «Страна.уа» 29 серпня заявив, зокрема: «Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу».

Із критикою цієї заяви виступили голова Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівник офісу президента Андрій Єрмак, а також сам Дмитро Кулеба, його також планують викликати для пояснень до Верховної Ради.