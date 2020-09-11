Інспектування бойовиками лінії оборони ЗСУ сприятиме їх легалізації як стороні конфлікту – Дикий (огляд преси)

Рішення Тристоронньої контактної групи про інспекцію позицій українських морпiхів представниками ОБСЄ та бойовиків шокувало не тільки ветеранську спільноту, стверджує газета «Україна молода». Адже, пише далі видання, таким чином українська сторона, по суті, сама розкриє перед противником певну частину розвідданних.

Газетярі нагадують, що ідея інспектування бойо­виками лінії оборони ЗСУ виникла після неодноразових істерик сторони противника з приводу нібито облаштування українськими військовими нових позицій біля населеного пункту Шуми на Донеччині.

Моніторингова місія ОБСЄ заперечила цю інформацію, «проте очільник бойовиків в ультимативній формі продовжив погрози знищити позиції українських оборонців». Докладніше йдеться в публікації «Здамо позиції істерикам?».

Газета «День» пише, що керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук підтвердив, що членів незаконних збройних формувань на Донбасі допустять до спільного «інспектування» позицій ЗСУ. «Хто туди входитиме: представники від ОРДЛО Донецької області, українська сторона в межах СЦКК і координатор ОБСЄ пані Гайді Грау», – розповів Кравчук.

«Будь-який «прояв присутності» «ЛДНР» у складі міжнародної інспекції, навіть у одній особі – це вже повна, на сто відсотків легалізація «ЛДНР» як нібито сторони конфлікту, що означає: Україна визнала цю війну громадянською, а не військовим конфліктом України та Російської Федерації! Це саме те, чого найбільше хоче Кремль і чого правдами і неправдами вдалось уникнути всі ці шість років! Те, що ставить хрест на будь-яких надіях будь-коли у майбутньому притягти Росію до відповідальності та отримати відшкодування!», – це вже реакція учасника АТО, науковця, публіциста Євгена Дикого, з якою знайомить газета.

«На що у згаданій заяві Кравчука говориться, що неможливо звинуватити представників України в ТКГ у формалізації терористичних угруповань і захоплених ними територій, оскільки на інспекції буде присутній представник ОБСЄ», – йдеться в статті.

Газета друкує ще коментар політичного експерта Олега Саакяна, який вважає, що «подібна модель інспектування дійсно похідна від СЦККшно-мінського спадку, дійсно не змінює балансу сил, і раціонально – не так вже і страшна. Та вона не про раціо, а про приниження та деморалізацію, що може бути ще гірше. Щось тандем Кравчук-Фокін ніяк не дають аргументів підтримки свого призначення».

Питань насправді дуже багато, погоджуються газетярі. «Наприклад, якщо вже наші переговірники пішли на подібну «інспекцію», хоча раніше ОБСЄ вже підтверджувала, що ніяких порушень умов перемир’я з боку української сторони немає, то де взаємні кроки з боку агресора? Чому українські представники не інспектують позиції противника, тим більше, українське командування заявляло, що російські окупаційні війська будують укріплення і бліндажі?...» – запитує видання.

Подібні дії з боку української влади є дуже небезпечними, «адже поступово ведуть нас не до миру, а коридором поразки», наголошує газета у статті «Iнспектування» жертви...».

Інспекція в районі Шумів Донецької області не може бути проведена 10 вересня, як напередодні домовилися в рамках позачергового засідання Тристоронньої контактної групи, повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві відповідальність за це поклали на Росію і підтримуваних нею бойовиків з угруповань «ДНР» і «ЛНР», які «фактично відмовилися дотримуватись досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування».

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» відповідальність за зрив інспекції Шумів поклали на українську сторону і її «нові неможливі для виконання вимоги». У Кремлі раніше привітали домовленості ТКГ.

Напередодні учасники позачергового засідання Тристоронньої контактної групи домовилися 10 вересня відвідати район селища Шуми на Донбасі.

5 вересня нинішній ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що наказав в понеділок, 7 вересня, відкрити вогонь по території неподалік селища Шуми, що підконтрольне урядові України і лежить майже на лінії контакту між Торецьком і нині окупованою Горлівкою.

Він стверджував, що у тій місцевості нібито є «незаконно зведені інженерні споруди» української сторони, які, мовляв, «збудували на порушення умов чинного припинення вогню».

При цьому, як цитують Пушиліна пов’язані з бойовиками сайти, він закликав українські війська «забезпечити відсутність особового складу у вказаному районі» і заявив, що хоче не людських жертв і не зриву перемир’я, а, мовляв, «тільки дотримання досягнених домовленостей».

В Офісі президента України заявили, що домовленість про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ укладена «з метою спростування фейків і недопущення нових провокацій».

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

Інститут біології клітин НАН України, який розташований у Львові, виграв три гранти від Національного фонду досліджень: для створення антибіотика нового покоління, а також на розроблення вакцини проти коронавірусу. Про це пише парламентський часопис «Голос України». І додає: уперше за роки незалежності львівський науковий заклад здобув перемогу серед великої кількості претендентів на всеукраїнському рівні.

Як розповів журналістам доктор біологічних наук Андрій Сибірний, існує так званий феномен антитілозалежного посилення інфекції, що полягає в посиленні інфекційного процесу в присутності антитіл, специфічних до білка «корони» SARS-CoV-2. Львівські науковці врахували світовий досвід і для отримання антитіл мають намір використати різні частини білка «корони» для уникнення цього феномена. І напрацьовуватимуть фрагменти вірусних білків на дріжджах, бо це швидше і дешевше, ніж на тваринних клітинах. Андрій Сибірний, який отримав грант на суму 10 мільйонів гривень для пошуку вакцини проти коронавірусу, сподівається, що через пів року отримає дріжджові продуценти вірусних білків, і вже тоді випробує їх на тваринах. Заголовок статті – «Науковці розроблятимуть вакцину проти COVID-19».

Станом на ранок 10 вересня в Україні виявили 145 612 випадків COVID-19. Викликані хворобою ускладнення забрали життя 3023 людей.

У світі за час пандемії виявили понад 28 мільйонів хворих на COVID-19.