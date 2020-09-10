Кількість випадків COVID-19 в Україні за минулу добу зросла на 2582 – РНБО

В Україні за минулу добу підтверджено 2582 нових випадки COVID-19, свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони. Померли за минулу добу 44 людини, 1174 одужали.

Загальна кількість зафіксованих випадків COVID-19 з початку пандемії становить 145 612, померли 3023, одужали – 65 877 людини.

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У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 27 мільйонів, померли понад 900 тисяч людей людей, одужали понад 18 мільйонів.​