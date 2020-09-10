COVID-19 забрав життя понад 900 тисяч людей у всьому світі

Понад 900 тисяч людей у всьому світі померли внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою COVID-19, свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Станом на ранок 10 вересня кількість летальних випадків сягнула 902 141.

У всьому світі за час пандемії виявили 27 756 335 хворих на COVID-19. З них одужали 18 680 711.

Лідирують за кількістю зафіксованих випадків Сполучені Штати Америки (майже 6,36 млн), Індія (4,37 млн) та Бразилія (майже 4,2 млн).