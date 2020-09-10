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10 вересня 2020, Київ 07:13
Новини | Політика

COVID-19 забрав життя понад 900 тисяч людей у всьому світі

Медичні працівники в захисних костюмах та пацієнт в госпіталі Бішкека, Киргизстан, 16 липня 2020 року

Понад 900 тисяч людей у всьому світі померли внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою COVID-19, свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Станом на ранок 10 вересня кількість летальних випадків сягнула 902 141.

У всьому світі за час пандемії виявили 27 756 335 хворих на COVID-19. З них одужали 18 680 711.

Лідирують за кількістю зафіксованих випадків Сполучені Штати Америки (майже 6,36 млн), Індія (4,37 млн) та Бразилія (майже 4,2 млн).

ІНТЕРАКТИВНА МАПА: Розповсюдження COVID-19 у cвіті

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