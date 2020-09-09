Івано-Франківська міськрада оскаржила рішення уряду про поділ України на епідзони

Окружний адміністративний суд Києва просять визнати протиправними і нечинними певні пункти постанови Кабінету міністрів про карантин, зокрема, щодо поділу України на епідемічні зони «червону», «помаранчеву», «жовту» і «зелену» у зв’язку з темпами поширення COVID-19 і визначення низки заборон.

Як повідомляє 9 вересня пресслужба суду, позивачем у позові зазначена Івано-Франківська міська рада.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за адміністративним позовом, йдеться в повідомленні.

Раніше міський голова Руслан Марцінків заявив, що Івано-Франківськ має намір відкрити школи і дитячі садки 14 вересня, попри те, що місто віднесене до «червоної зони» епідеміологічної небезпеки, за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заявив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, заклади освіти відкриються на підставі ухваленого раніше рішення міської ради.