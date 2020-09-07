Івано-Франківськ планує відкрити школи і дитсадки з 14 вересня, попри «рішення Києва» – мер

Івано-Франківськ має намір відкрити школи і дитячі садки 14 вересня, попри те, що місто віднесене до «червоної зони» епідеміологічної небезпеки, за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заявив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, заклади освіти відкриються на підставі ухваленого раніше рішення міської ради.

«З наступного понеділка, все таки, незважаючи на рішення Києва, наші діти підуть у дитячі садки і школи, бо вони мають право на повноцінне навчання», – сказав Марцінків у відеозверненні, опубліковану у фейсбуці 7 вересня.

Марцінків висловив сподівання, що рішення про віднесення Івано-Франківська до «червоної зони» буде переглянуте 10 вересня.

Івано-Франківськ потрапив до «червоної зони» через поширення COVID-19 за рішенням державної комісії з ТЕБ і НС від 27 серпня і залишився там за рішенням від 3 вересня. Зонування встановлене на два тижні.

Після першого рішення урядової комісії міський голова оголосив в Івано-Франківську продовження канікул на два тижні.

У «червоній зоні» діє низка обмежень, зокрема, не працюють школи і дитсадки.