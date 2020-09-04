Львівщина серед лідерів за кількістю хворих на COVID-19. Три школи на  дистанційному навчанні

Сьогодні у середній школі у селі Козьова Сколівського району Львівської області припинено заняття, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Це сталося через те, що в двох працівників школи – вчителя і майстра – підтвердилося коронавірусне захворювання на COVD-19. Симптоми захворювання виявили ще в кількох освітян і школярів.

Також припинено навчання у Великосілківській школі Кам’янко-Бузького району, де коронавірус виявили в керівника закладу, а симптоми – у кількох вчителів і учнів. З 7 вересня школярі мають навчатися дистанційно, повідомили у Департаменті освіти Львівської обласної державної адміністрації.

1 вересня не відкрилися двері школи для учнів у місті Ходорів Жидачівського району. У частини вчителів підтверджено коронавірус. Жидачівський район віднесений до жовтої зони епіднебезпеки. Якщо він потрапить до червоної зони, то всі школярі перейдуть на дистанційне навчання.

Перед початком навчання 1 вересня вчителям не проводили масового тестування методом імуно-ферментного аналізу. Як пояснюють обласні посадовці, це нереально фінансово – надто дорого. Також невідомо, склільки працівників шкіл перехворіли на COVID-19.

Як повідомив керівник Обласного штабу із ліквідації надзвичайної ситуації Андрій Васько, на сьогодні 1300 пацієнтів із Львівської області перебувають на стаціонарному лікуванні, з них 36 на штучній вентиляції легень, близько 100 в реанімаційному відділенні.

«Потрібно додатково роз’яснювати дітям, як треба поводитися в школі, батьки повинні питати у дітей, чи є миючі засоби у школі, як вони почуваються перед тим, як ідуть у школу. Батьки вдома мають поміряти температуру, подивитися, чи є в дитини респіратурні симптоми», – зауважив Васько.

Три шпиталі у Львові (а це обласна інфекційна лікарня), Пульмонологічний обласний центр, 8-ма міська лікарня – переповнені і, щоб туди потрапити, хворі очікують або ж шукають домовленості.

«Питання в тому, що в більшості пацієнтів, які шукають місце у лікарні, виявляється, що їхній стан такий, що немає потреби у шпиталізації. Це питання комунікації сімейного лікаря, пацієнта з медичною системою. При необхідності ми зможемо розгорнути додаткові ліжка у лікарнях», – наголосив Андрій Васько.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у парламенті 4 вересня, відповідаючи на запитання народного депутата, повідомив, що у Львівській області складна ситуація з госпіталізацією.

«Просто треба виконувати ці нові правила, які є, і ми це неодноразово вказували органам місцевого самоврядування. Дуже часто невиконання і нехтування вимогами, на жаль, здійснюється органами місцевого самоврядування. Іншого шляху перемогти COVID, окрім як дотримуватись правил, немає у світі. На сьогодні у Львівській обалсті проводиться близько 2 500 тисяч ПЛР-тестувань на добу, збільшуємо число ІФА-тестувань. Ситуація на моєму особистому контролі», – заявив Степанов.

Львівська область є лідером за чисельністю хворих в Україні. Загалом за час пандемії 15 312 осіб перехворіли на COVID-19, нових за останню добу виявили 196 при 1 248 проведених ПЛР-тестів. 423 людини померли від коронавірусної хвороби. Причинами такої статистики є, за словами Андрія Васька, велика кількість громадян, які повернулися додому з-за кордону весною, не дотримуючись обсервації. Також він вказує на велику кількість тестувань і ретельний, за його словами, відбір людей для тестування.