У Росії вперше за три тижні кількість виявлених хворих на COVID-19 перевищила 5 тисяч на добу

У Росії вперше від 15 серпня, тобто за останні майже три тижні, виявили понад 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусною інфпекцією. За даними оперативного штабу, добовий приріст інфікованих склав 5110.

Найбільше нових випадків фіксується, як і раніше, в Москві – 692 за останню добу.

Помер за добу 121 пацієнт, у тому числі 20 у Петербурзі і 10 у Москві. Загальна кількість померлих з початку пандемії сягнула 17 649.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що восени москвичі можуть зазнати сплеску захворювання. «Діти пішли до шкіл, студенти – до вишів, багато людей повернулися з дач. Все це створить передумови для деякого збільшення кількості хворих», – ідеться в особистому блозі на сайті мера російської столиці.

Тиждень тому Собянін заявляв, що коронавірус можна буде повністю перемогти впродовж найближчих шести місяців.