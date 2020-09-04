В Україні черговий рекорд – виявили понад 2700 нових випадків COVID-19

В Україні протягом минулої доби, 3 вересня, виявили 2 723 нових випадків інфікування коронавірусом – найбільше від початку пандемії. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померла 51 людина, одужали 937 пацієнтів.

Найбільше нових випадків підтвердили у Києві (319), Харківській (371) та Одеській (225) областях.

Загалом станом на 4 вересня в Україні виявили 130 951 хворого на COVID-19, помер 2 761 пацієнтів, 60 613 одужали.

Від понеділка, 7 вересня, в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

У світі від початку епідемії виявили понад 26,3 мільйона інфікованих коронавірусом, померли 868 746 хворих, одужали понад 17,5 мільйона.