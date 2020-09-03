У експрем’єра Італії Берлусконі виявили коронавірус

У колишнього прем’єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі виявили коронавірус. Він перебуває у самоізоляції в своєму будинку поблизу Мілана та продовжує працювати, повідомляє агентство Bloomberg.

Представник Берлусконі повідомив, що експрем’єр продовжить підтримувати кандидатів, які представляють його партію «Вперед, Італія!» на майбутніх місцевих виборах, а також спілкуватися з пресою у дистанційному режимі.

Лікар Берлусконі заявив, що колишній прем’єр переносить хворобу безсимптомно. Політик пройшов обстеження після повернення з острова Сардинія. Там він, за даними ЗМІ, зустрічався з відомим італійським бізнесменом Флавіо Бріаторе, якого екстрено госпіталізували з COVID-19.

Наприкінці вересня Берлусконі виповнюється 84 роки. Він чотири рази займав посаду глави уряду Італії. Це рекорд для посади італійського прем’єра.

Італія довгий час перебувала в епіцентрі коронавірусної епідемії у Європі. Загалом від початку епідемії у Італії виявили понад 270 тисяч випадків COVID-19. Померли майже 35,5 тисяч пацієнтів.