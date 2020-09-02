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02 вересня 2020, Київ 14:22
Новини | Коронавірус

Коронавірус: у Києві черговий рекорд – понад 300 нових інфікованих

Серед виявлених 1 вересня хворих 180 жінок, 137 чоловіків та 15 дітей віком від двох місяців до 17 років

У Києві минулої доби встановлено черговий рекорд за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом – 332 хворих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 59, Дніпровському – 54, Деснянському районі – 47 випадків», – мовиться у повідомленні.

Серед хворих 180 жінок, 137 чоловіків та 15 дітей віком від двох місяців до 17 років. Також інфіковано 13 медпрацівників.

Госпіталізували 75 хворих. Померли за добу п’ятеро людей.

Загалом від початку підтвердили майже 13,9 тисячі випадків COVID-19, померли 218 людей, одужали 4 450.

Станом на 2 вересня в Україні виявили 125 798 хворих на COVID-19, померли 2 656 пацієнтів, 58 817 одужали.

У світі від початку епідемії виявили понад 25,7 мільйона інфікованих коронавірусом, померли 857 185 хворих, одужали більше ніж 17 мільйонів.

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