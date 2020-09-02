В Україні виявили рекордні майже 2 500 нових випадків COVID-19, померла 51 людина

В Україні протягом минулої доби, 1 вересня, виявили рекордні 2 495 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померла від COVID-19 51 людина, одужали – 1 015.

Найбільше нових випадків підтвердили у Києві (332) та Харківській області (302).

Загалом станом на 1 вересня в Україні виявили 125 798 хворих на COVID-19, померли 2 656 пацієнтів, 58 817 одужали.

У світі від початку епідемії виявили понад 25,7 мільйона інфікованих коронавірусом, померли 857 185 хворих, одужали більше ніж 17 мільйонів.