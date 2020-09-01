День знань: хто не піде до школи через коронавірус і що робити вчителям?

1 вересня в Україні стартував навчальний рік, попри карантинні обмеження та ріст кількості заражених вірусом COVID-19. Тим часом Міністерство охорони здоров’я напрацювало рекомендації для шкіл, а Міністерство освіти і науки роздало вказівки освітянам. Як і в яких умовах школярі сядуть за парту, а де літні канікули продовжать – в огляді Радіо Свобода.

В День знань, 1 вересня, понад 4,2 мільйона учнів, з них більш, як 428 тисяч першачків, розпочнуть навчання у школах України. Більшість із них востаннє перебували у приміщеннях школи ще минулого навчального року, 17 березня. Відколи в Україні запровадили карантин, школярі перейшли на дистанційну форму навчання. Утім, уже з 1 вересня школи відчинили свої двері для дітей.

Правила

«У нинішньому році 1 вересня – особливе. Страшна хвороба вирує на планеті. Держава робить усе можливе, щоб створити у закладах освіти безпечні умови для навчання та розвитку. Віримо, що це тимчасові виклики, з якими ми усі обов'язково впораємось», – написали на сайті Міністерства освіти.

Належні умови в школах на період пандемії мають забезпечити місцеві органи влади. Зокрема забезпечити засобами дезінфекції, миючими засобами та захисними масками.

«Організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти – це повноваження місцевих органів влади та засновників», – цитують на сайті МОН т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Крім цього МОН рекомендує засновникам закладів:

Забезпечити безперебійне водо-, електро-, газо- та теплопостачання шкіл;

Забезпечити підвезення у сільській місцевості учнів та педагогів до шкіл, а також у зворотному напрямку до місця проживання;

Створити умови для організації харчування учнів, належного питного режиму тощо.

У разі виявлення або ж підозри на COVID-19, директори шкіл мають наступний алгоритм:

Разом із медпрацівником викликати в школу батьків та у їхньому супроводі відправити дитину додому.

Якщо все ж у школяра підтвердиться захворювання, то клас, у якому він навчається, необхідно буде направити на самоізоляцію та організувати дистанційне навчання для них. Також директор може ухвалити рішення про переведення закладу навчання на дистанційне навчання.

У разі, якщо вчитель контактував із хворою особою, він не виходить на роботу, крім того зобов’язаний звернутися до медиків. Якщо все-таки хвороба у вчителів проявилася під час навчального процесу, вчитель має негайно полишити школу, а приміщення, де він перебував, провітрити та продезинфікувати.

Свої рекомендації школярам надав і МОЗ

До роботи не допускаються працівники закладу з температурою понад 37,2°C;

працівників треба забезпечити засобами індивідуального захисту: одна маска на 3 години;

перед одяганням та після зняття маски потрібно вимити руки з милом або використати антисептичні засоби;

керівник закладу має розробити маршрути та графік допуску учнів до школи, щоб уникнути скупчень людей;

до школи не допускають батьків, окрім як для супроводу учнів з інвалідністю;

вчителі перед заняттями опитують учнів щодо самопочуття та ознак респіраторних захворювань;

якщо в учня/учениці виявили симптоми захворювання за відсутності батьків, його/її рекомендують тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні та проінформувати про це батьків;

пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці, під час занять маску можна не використовувати;

мінімізувати переміщення учнів закладом, наприклад, проводити всі заняття в одному кабінеті;

скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

у туалетах повинні бути антисептик, рідке мило та паперові рушники (або електоросушарки для рук). Забороняється використання багаторазових рушників;

провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин;

розмістити на території закладу контейнери для використаних засобів індивідуального захисту з написом «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ».

Хто не пішов на шкільну лінійку?

День знань нині не святкували школи, які розташовані у «червоній зоні». Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила 21 таку зону.

Відповідно у містах та районах, в яких найгірша епідеміологічна ситуація в країні рекомендовано перейти на дистанційне навчання.

Утім, попри рекомендації Кабміну, у Івано-Франківську із навчанням вирішили потерпіти. Там продовжили канікули до 11 вересня. Про це повідомляє на свої фейсбук-сторінці мер міста Руслан Марцінків.

А ось у Чернівцях, де також визначена «червона зона», міська влада вирішила відновити навчання. Утім школа пропонується іди на очну, дистанційну, або ж змішану форми навчання. А також почергове навчання у дві зміни. Через таке рішення міської ради у Національній поліції відкрили кримінальне провадження.

«Оскільки такі дії депутатів міської ради можуть спричинити поширення захворювання та збільшити кількість людських жертв, за вказаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження», – йдеться на сайті відомства.

У зв’язку з тим, що рішення про перехід тих чи інших громад у «червону зону» ухвалюють раз на тиждень, то ситуація із дистанційним навчанням може змінюватися. Для того, аби школи мали можливість мобільно переходити на таке навчання, у МОН знайшли понад 8,5 мільйона гривень – залишки освітньої субвенції та кошти, які були не використані протягом січня-липня цього року. Гроші пропонують використати для оновлення матеріально-технічної бази, навчального обладнання та преміювання вчителів.

Чи дотримуватимуться правил у школі?

На Київщині нині відкрили Софіївсько-Борщагівський навчально-виховний комплекс. Традиційну шкільну лінійку провели для 437 першокласників. Батьки радіють тому, що нині діти можуть сісти за парти.

«Як мама дівчинки, яка сьогодні йде у перший клас, я дуже щаслива, що сьогодні був «перший дзвінок», 1 вересня. Я вдячна за це. Моя донька йде в школу тільки один раз в житті. Сподіваюся, що всі ці заходи, які вжили, спрацюють. Ми готові до навчання у будь-якій формі», – каже Радіо Свобода мама першокласниці Яна.

Натомість Руслан, батько одного із першачків, переконаний, що такої хвороби, як COVID-19 не існує, то ж не вбачає будь-яких ризиків для свого чада.

– Чи будуть діти носити маски на обличчях?

– Думаю, що спочатку так. А потім – ні, – відповідає на запитання Радіо Свобода Руслан.

Відповідальність за дотримання карантинних норм поклали на вчителів та адміністрацію школи.

В Україні протягом минулої доби, 31 серпня, виявили 2 088 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли від COVID-19 48 людей, одужали – 688.

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (262), Одеській (211) та Львівській областях (193).

Загалом станом на 1 вересня в Україні виявили 123 303 хворих на COVID-19, померли 2 605 пацієнтів, 57 802 одужали.