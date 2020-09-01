У митрополита ПЦУ Олександра Драбинка виявили коронавірус

У ієрарха Православної церкви України, митрополита Переяславського і Вишневського Олександра (Драбинка) виявили коронавірус. Про це він написав у фейсбуці.

«В результаті чергового, планового, щомісячного проходження дослідження на COVID-19 методом RT-ПЛР отримав «позитивний» результат. Джерело інфікування, час та місце - невизначені. У зв’язку з цим, згідно з приписом лікаря знаходжусь до 15 вересня на карантині. Класичні симптоми - наразі відсутні. Температура в нормі. Осіб, з якими мав контакт в останні дні прошу з увагою поставитись до самопочуття і за потреби звернутись до лікаря», – наголосив він.

Минулої доби в Україні підтвердили понад 2000 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом станом на 1 вересня в Україні виявили 123 303 хворих на COVID-19, померли 2 605 пацієнтів, 57 802 одужали.