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01 вересня 2020, Київ 09:23
Новини | Коронавірус

В Україні знову виявили понад 2 000 хворих на COVID-19

В Україні протягом минулої доби, 31 серпня, виявили 2 088 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли від COVID-19 48 людей, одужали – 688.

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (262), Одеській (211) та Львівській областях (193).

Загалом станом на 1 вересня в Україні виявили 123 303 хворих на COVID-19, померли 2 605 пацієнтів, 57 802 одужали.

У світі від початку епідемії виявили понад 25,4 мільйона інфікованих коронавірусом, померли 850 544 хворих, одужали більше ніж 16,8 мільйона.

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