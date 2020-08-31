У Києві новий рекорд за кількістю хворих на COVID-19 за добу

У Києві протягом минулої доби, 30 серпня, виявлено рекордну кількість інфікованих коронавірусом – 277. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 277 осіб. Серед них 17 дітей. Шість хворих померли. Усього коронавірус забрав життя 208 киян. На сьогодні в столиці вже 13 370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19» – зазначив Кличко.

За його словами, серед хворих – 19 дітей та дев’ять медиків.

Госпіталізували 32 пацієнтів, решта перебуватиме на самоізоляції. Одужали за добу 20 людей.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 63. У Дарницькому – 38. В Оболонському та Солом’янському районах – по 33 випадки. Не допустити колапсу медицини і суворих обмежень можна, лише дотримуючись необхідних правил. Це елементарно! Маски, дистанція, користування антисептиком, уникнення місць великого скупчення людей. Не будьте легковажними. Це ваше здоров’я і ваше життя! Бережіть себе!», – зазначив Кличко.

Попередній рекорд за кількістю хворих на коронавірус зафіксували 27 серпня – 251 новий випадок.

Раніше Кличко зазначав, що місцева влада Києва буде змушена зупинити рух громадського транспорту, зокрема і метро, якщо лікарні будуть неспроможні надати допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19.

Cтаном на 31 серпня в Україні виявили 121 215 хворих на COVID-19, померли 2 557 пацієнтів, 57 114 одужали.