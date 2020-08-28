Кличко розповів, в якому випадку у Києві знову закриють метро

Місцева влада Києва буде змушена зупинити рух громадського транспорту, зокрема і метро, якщо лікарні будуть неспроможні надати допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19. Про це в ефірі Свобода Live сказав міський голова Києва Віталій Кличко.

«Я не хочу про це говорити. Якщо станеться вибух (захворюваності – прим.), то ми будемо змушені переходити до таких речей, винятково турбуючись за здоров’я та життя людей», – сказав Кличко.

Водночас він чітко не відповів, чи зупиниться транспорт у Києві, якщо місто потрапить до «червоної» карантинної зони, яку визначає уряд.

«Я проти того, щоб зачісувати усіх під одну гребінку для того, щоб одні правила для всіх робити. Винятково мери міст, на місцях, відчувають і несуть відповідальність перед громадою для того, щоб спалаху не було... Що означає вибух? Вибух означає, що кількість ліжок, кількість лікарів буде меншою за кількість пацієнтів», – сказав мер Києва.

Раніше у Чернівцях міська рада ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень на території міста, яке увійшло до «червоної» зони епідемічної небезпеки. Згідно з ухвалою, у місті дозволено роботу громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень (за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння).

Навесні метро в Києві не працювало впродовж двох місяців.