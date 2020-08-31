Голова Львівської облради захворів на COVID-19

У голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина виявили коронавірус. Про це він повідомив у понеділок.

«У п'ятницю по обіді різко погіршилося самопочуття. Вирішив перестрахуватися і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії – «РНК вірусу SARS-CoV2 виявлено». Далі діяв за протоколом – сімейний лікар, антибіотики та самоізоляція», – написав він у фейсбуці.

Ганущин додав, що повідомив про хворобу усіх, з ким контактував останні кілька днів.

«Зараз почуваюся як при легкій застуді, яка добряче стомлює, немов 10 км підтюпцем або з рюкзаком у горах», – зазначив голова облради.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, за минулу добу у Львівській області виявлено 154 нові випадки COVID-19.

Загалом станом на 31 серпня в Україні виявили 121 215 хворих на COVID-19, померли 2 557 пацієнтів, 57 114 одужали.