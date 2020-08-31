Уряди країн Європи готуються знову відновити роботу шкіл у найближчі дні до нового навчального року: експерти галузі охорони здоров'я кажуть, що для дітей життєво важливо відновити освіту. Більшість учнів не відвідували школу протягом шести місяців після того, як у березні були введені карантинні заходи для стримування пандемії коронавірусної хвороби. За повідомленням Генрі Ріджвелла, деякі профспілки вчителів висловили стурбованість з приводу безпеки персоналу, оскільки рівень інфікування у Європі продовжує зростати.