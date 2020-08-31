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31 серпня 2020, Київ 22:50
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Школи та СOVID: як у Європі відновлюють роботу навчальних закладів (відео)

Школи та СOVID: як у Європі відновлюють роботу навчальних закладів (відео)
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Школи та СOVID: як у Європі відновлюють роботу навчальних закладів (відео)

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Уряди країн Європи готуються знову відновити роботу шкіл у найближчі дні до нового навчального року: експерти галузі охорони здоров'я кажуть, що для дітей життєво важливо відновити освіту. Більшість учнів не відвідували школу протягом шести місяців після того, як у березні були введені карантинні заходи для стримування пандемії коронавірусної хвороби. За повідомленням Генрі Ріджвелла, деякі профспілки вчителів висловили стурбованість з приводу безпеки персоналу, оскільки рівень інфікування у Європі продовжує зростати.

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