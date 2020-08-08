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08 серпня 2020, Київ 13:13
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Чеський лікар вигадав революційні домашні набори для тестування на COVID-19 – відео

Чеський лікар вигадав революційні домашні набори для тестування на COVID-19 – відео
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Чеський лікар вигадав революційні домашні набори для тестування на COVID-19 – відео

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Тест, який доступний кожному. У Чехії планують запустити у масове виробництво недорогі індивідуальні набори для тестування на коронавірус. За їхньою допомогою, взяти зразок на аналіз самостійно зможе практично кожен і буде це більш комфортніше, аніж зараз. А все завдяки унікальній технології, яку ще кілька років тому винайшов чеський лікар Мірослав Свобода. Прилад нині проходить процес сертифікації і може з’явитися в чеських аптеках вже восени.

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