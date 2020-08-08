Тест, який доступний кожному. У Чехії планують запустити у масове виробництво недорогі індивідуальні набори для тестування на коронавірус. За їхньою допомогою, взяти зразок на аналіз самостійно зможе практично кожен і буде це більш комфортніше, аніж зараз. А все завдяки унікальній технології, яку ще кілька років тому винайшов чеський лікар Мірослав Свобода. Прилад нині проходить процес сертифікації і може з’явитися в чеських аптеках вже восени.