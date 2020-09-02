Маску не забудьте: учні повертаються до класів посеред пандемії

Десятки мільйонів учнів у багатьох країнах повернулися до шкіл у традиційний для них перший день шкільного року – 1 вересня. Інші країни свій шкільний рік почали раніше чи почнуть пізніше – в багатьох ця дата лежить у проміжку від початку серпня до кінця вересня. У ранцях школярів – як звично, повно книжок, зошитів і пеналів. Але цього разу до них додалися маски і дезінфектори для рук, щоб захистити дітей від коронавірусної пандемії, яка знову набирає обертів.

Пункти для дезінфекції, дотримання дистанції в класах, їдальнях і коридорах, посунуті розклади занять і ігор стають новою нормою в час, коли країни світу намагаються знайти спосіб повернути дітей до навчання безпечним чином. Після масового зриву навчального процесу для багатьох учнів під час суворих карантинів навесні багато хто повертається до шкіл нині, в час, коли рівні зараження по всій Європі знову зростають.

Існують широко розповсюджені занепокоєння, що зібрання дітей разом у школах та інших приміщеннях, поєднане з осіннім періодом грипу, може спричинити нову хвилю захворювань. Деякі батьківські і вчительські об’єднання виступили проти планів знову відкрити школи тоді, коли поширення нового коронавірусу починає прискорюватися. Натомість багато інших батьків радіють полегшенню і поверненню до хоч якось звичного й нормального стану.

«Добре, що починають навчання знову і повертаються до нормального повсякдення», – сказала журналістам Стефані, яка привела малу дочку до початкової школи в Сен-Ле-д’Ессеран, майже п’ятитисячному містечку в північній частині Франції.

А на запитання, чи не турбується вона через поширення вірусу в школах, жінка відповіла: «Не більше, ніж на базарі. Життя ж не зупиниш, просто треба дотримуватися правил».

Різні країни по-різному підходять до того, як мінімізувати інфікування в школах. В Іспанії кожен із 17 регіонів країни відповідає за власний план відновлення навчання в школах, хоча всі вони мусять дотримуватися загальнодержавних вимог – таких, як обов’язкове носіння масок усіма старшими за шість років.

У католицькій школі «Непорочної Діви і святого Йосифа на горі» в місті Ронда на півдні країни, де навчання поновиться 10 вересня, працівники переставляли учнівські столи, щоб між ними була більша відстань, і робили в коридорах позначки про розмежування руху «туди» і «назад» з різних боків.

«Ми забезпечилися дезінфекційним гелем, маємо термометри, щоб міряти температуру, і влаштували більше простору в класах, – пояснила директорка школи матінка Марта, вдягнена в білу рясу й із такою ж білою маскою на обличчі. – Ми робимо все, що можемо».

Хаос, опір, прогалини в навчанні

У Франції уряд заявив, що криза не має зупиняти життя людей, а в Великій Британії прем’єр-міністр Боріс Джонсон наголосив, що знову відкрити школи в країні критично важливо цього тижня.

Учительські профспілки в Британії скаржилися на хаос, спричинений усе новими змінами, що запроваджувалися останньої миті, і наголосили на важливості мати «план Б» на випадок, якщо вдарить друга хвиля пандемії.

У розпал карантинних обмежень у всьому світі в квітні закриття шкіл вплинуло приблизно на півтора мільярда дітей, повідомляли в ЮНЕСКО. Ці закриття шкіл збільшили нерівність у суспільстві, кажуть експерти.

Ризик поширення коронавірусної пандемії в школах залежить від ситуації в конкретних місцевостях, а також від запроваджених запобіжних заходів, кажуть епідеміологи.

Дані про поширення коронавірусу з усього світу свідчать, що діти й молодь складають лише 1–2 відсотки від усіх захворілих. Більшість зафіксованих випадків коронавірусного захворювання в дітей перебігають м’яко чи й асимптоматично, кількість зареєстрованих смертей серед них мала.

«Школи працюють у територіальних громадах, вони не працюють в ізоляції. Тож перше, на що ми дивимося, – це на особливості поширення вірусу в конкретних громадах, у яких працюють школи», – сказала в Женеві епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія Ван Керкгове.

Німеччина, Швеція дають підстави для впевненості, та в Гоґвартс цього року не поїдеш

У Німеччині, де навчання в школах, залежно від регіону, вже почало поновлюватися ще з початку серпня, пропорція хворих на COVID-19 серед осіб віком до 20 років залишилася стабільною. У Швеції, де школи протягом пандемії і не закривалися, це не призвело до вищого рівня захворюваності серед учнів, ніж у сусідній Фінляндії, де школи тимчасово закривали.

«Ми хочемо, щоб діти повернулися до шкіл, а батьки на роботу, але хочемо, щоб це відбулося безпечно. Водночас жодна країна не може робити вигляд, ніби пандемія закінчилася», – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус.

І в Лондоні традиційний уже протягом двох десятків років для любителів чарівного світу казок про Гаррі Поттера захід «Знову в Гоґвартс» цього разу відбувається віртуально, онлайн. Щороку юрби фанатів у строях героїв книжок і фільмів про юного чарівника збиралися на реальному залізничному вокзалі Кінґз-Кросс у Лондоні, де в цих книжках і фільмах із вигаданої платформи номер дев’ять і три чверті вирушав казковий потяг, яким Гаррі і його друзі їхали на навчання в школі чарівників.

Цього ж року і вокзал, і місцева влада попередили людей, що через пандемію не варто збиратися біля влаштованого на вокзалі макету цієї платформи. Натомість продюсери фільмів про Поттера влаштували фанатам спеціальний сайт, де святкування відбувається онлайн, а прихильників запросили надсилати на нього свої фото в одностроях учнів школи Гоґвартс.

Знову в школу в різних країнах

Білорусь

Сотні учнів старших класів шкіл, як також і студентів вишів, бойкотували початок навчального року в Білорусі – вони відгукнулися на заклик опозиціонерки Світлани Тихановської, яка перебуває у вигнанні, вимагати нових виборів і тиску на чинного президента Олександра Лукашенка, щоб домогтися його відставки після суперечливих результатів президентських виборів минулого місяця. Багато державних шкіл були використані як виборчі дільниці, а вчителів залучали до підрахунку голосів на виборах 9 серпня, які, за твердженням Центральної виборчої комісії країни, виграв Лукашенко з більш ніж 80 відсотками голосів, здобувши шостий поспіль термін.

1 вересня старшокласники і студенти з біло-червоно-білими національними прапорами Білорусі, які використовує опозиція і забороняє влада, вийшли на вулиці і збирали підписи під вимогами опозиції. За повідомленнями, частину з них затримали силовики. Тихановська заявляє, що бойкот потрібний, щоб засвідчити, що молодь не може стояти осторонь подій, які відбуваються в Білорусі.

Росія

Традиційні церемонії початку навчального року скасували. Школи по всій Росії вимірюють температуру на вході, найчастіше скануючи лоба, і встановили розпилювачі антисептика і дезінфекційні лампи. Президент Росії Володимир Путін у телевиступі, що передавався на всю країну, закликав школярів і студентів вишів дотримуватися протиепідемічних правил безпеки.

У Москві для вчителів обов’язково вдягати маски, але учні не мусять мати їх. Учителям дозволено знімати маски в класах під час уроків за умови, що між ними й учнями буде достатня відстань.

Іран

Міністр освіти Ірану Мохсен Хаджи-Мірзаї заявив 31 серпня, що учні почнуть ходити до школи в країні, крім територій, визначених як «червоні зони», з наступного тижня – цього року на два тижні раніше, ніж найбільш звична для Ірану дата початку шкільного року 23 вересня. На цей час із 31 провінції країни 12 є «червоними зонами» щодо коронавірусної пандемії. Але, за словами міністра, тільки 35 відсотків шкіл мають достатню площу, щоб забезпечити безпечні відстані між людьми і вести навчання у звичному режимі. Учні в решті шкіл будуть змушені вчитися в різні зміни, а чи й у різні дні, якщо в класах замало місця. Одночасно з уроками в школах, повідомив голова Міносвіти, державні телеканали будуть передавати навчальні програми. Школи в Ірані позакривали через коронавірус іще наприкінці лютого.

Болгарія

Школи по всій Болгарії відкриються 15 вересня (саме цей день, а не 1 вересня, є традиційним днем початку шкільного року в Болгарії) з особистим відвідуванням у всіх класах. Але, як застеріг міністр освіти Красимир Вилчев 28 серпня, наступними тижнями ситуація ще може змінитися. За його словами, учні можуть перейти на онлайн-навчання в разі потреби, яка буде визначатися за рівнем захворюваності в країні. Школи мають повідомляти батьків учнів про поточну ситуацію щотижня. Низку шкіл міністерство планує перетворити в разі потреби на центри дистанційної освіти наприкінці вересня й на початку жовтня.

Таджикистан

У Таджикистані новий навчальний рік уже почався 17 серпня. Вчителі скаржаться на низьку відвідуваність. Декому з них доводиться ходити по домівках і переконувати батьків, які бояться відправляти дітей до школи через нестачу захисних засобів і заходів. У деяких школах кореспонденти Радіо Свобода зауважили наявність дезінфекційних засобів і мила і дотримання належної відстані між людьми, але в більшості шкіл, схоже, важко дотриматися навіть відстані.

Афганістан

Школи в Афганістані відкрилися 22 серпня. Класи поділили на дві зміни з половинною кількістю учнів у кожній, порівняно зі звичним станом, повідомило Міністерство освіти. Від учнів вимагається носити маски. Але, як повідомив кореспондент Радіо Свобода, який відвідав низку різних шкіл, цієї вимоги дотримуються не всі учні.

Міністерство заявляє, що уважно стежить за ситуацією. Про учнів, у яких виявили симптоми захворювання, теоретично мають повідомляти за спеціальними номерами телефонів, які повідомило Міністерство охорони здоров’я.

(За матеріалами Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, Reuters, AFP, BTA)