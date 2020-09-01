Білоруський ОМОН розігнав акцію протесту в Мінську, в якій брали участь студенти, не згодні з результатами виборів президента Білорусі. Затримано щонайменше 17 осіб. Крім того, силовики затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів у Мінську 1 вересня. Уже три тижні в Білорусі тривають масові виступи проти офіційних підсумків голосування, за якими переможцем оголосили чинного президента Олександр Лукашенка. Він балотувався на шостий термін поспіль. Унаслідок дій силовиків сотні людей постраждали, тисячі людей були затримані. Багато з них згодом розповіли про тортури і знущання в СІЗО. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода / Reuters)