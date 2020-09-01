МОН: сьогодні розпочинають навчання 428 тисяч «першачків»

1 вересня в Україні розпочинають навчання 428 тисяч першокласників, повідомило Міністерство освіти та науки.

«Вітаємо здобувачів освіти – школярів, учнів, студентів, курсантів, аспірантів. Відсьогодні, зокрема, розпочинають навчання понад 4,2 мільйона учнів, з них – більш як 428 тисяч першачків», – розповіли в міністерстві.

У відомстві нагадали, що цьогоріч 1 вересня особливе через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

«Держава робить усе можливе, щоб створити у закладах освіти безпечні умови для навчання та розвитку. Віримо, що це тимчасові виклики, з якими ми усі обов’язково впораємось», – наголосили в МОН.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповідав, що в зонах червоного рівня епідемічної небезпеки навчання буде відбуватися дистанційно. Згідно з інтерактивною мапою МОЗ, до «червоної зони» віднесені, зокрема, Чернівці та Івано-Франківськ.

При цьому в Чернівцях міська рада дозволила працювати школам у звичайному режимі, остаточне рішення про роботу має ухвалювати керівництво навчальних закладів.