У МОН розповіли про алгоритм дій, якщо в учня чи працівника школи підозра або підтверджено COVID-19

Міністерство освіти і науки України розробило алгоритм для директорів шкіл, як діяти у випадку підозри або підтвердженої хвороби COVID-19 в учня або працівника школи.

«Якщо в учня виявлено ознаки гострого респіраторного захворювання, його необхідно ізолювати у спеціальному приміщенні школи й невідкладно зв’язатись із батьками, а якщо COVID-19 підтвердився, клас такого учня направляється на самоізоляцію і переходить на дистанційне навчання», – повідомило Міносвіти 31 серпня.

Крім того, вказується, що, якщо дитина налякана, працівник закладу, який супроводжує таку дитину, має заспокоїти її та залишатись із нею в окремому приміщенні, яке добре провітрюється, не знімати маску і дотримуватись дистанції.

«Медичний працівник або уповноважена особа телефонує батькам або сімейному лікарю, за потреби викликає швидку допомогу та відправляє дитину додому з її батьками або представниками. Крім того, медичний працівник або уповноважена особа має надіслати екстрене повідомлення про підозру на захворювання до лабораторного центру, зареєструвати випадок, в подальшому співпрацювати з епідеміологами й допомогти визначити коло контактних осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними Міносвіти, якщо захворювання підтвердилось і в контактних осіб хворого учня, директор школи може ухвалити рішення «про перехід на дистанційне навчання кількох класів або всієї школи залежно від кількості підтверджених випадків».

«Важливо не розголошувати імені хворого учня або того, в кого підозрюють COVID-19 – це питання лікарської таємниці та убезпечення від можливого булінгу і стигматизації через коронавірусну хворобу. Якщо на COVID-19 захворів учитель або працівник закладу освіти, працівники, які перебували в контакті з хворою особою, не виходять на роботу та невідкладно звертаються за медичною допомогою», – повідомили у МОН.

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Т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що директори шкіл мають створити умови для соціального дистанціювання та уникнення скупчень, а також обладнати місця для обробки рук антисептиком та збору використаних масок і рукавичок.

Раніше влада повідомила, що навчання в українських школах, за винятком місцевостей у «червоній зоні», розпочнеться 1 вересня. Для цього були розробоені спеціальні рекомендації, зокрема враховані маршрути учнів та графік допуску до навчальних закладів.