Степанов: діти повинні піти до школи 1 вересня

Міністерство охорони здоров’я очікує, що навчання у школах почнеться 1 вересня. Про це на брифінгу 17 серпня заявив глава МОЗ Максим Степанов.

«МОЗ стоїть на тому, щоб наші діти з 1 вересня пішли в школу. Звичайно, якщо цьому буде дозволяти епідситуація», – зазначив міністр.

За його словами, міністерство розробило спеціальні рекомендації для відновлення навчання з 1 вересня. Зокрема там враховані маршрути учнів та графік допуску до навчальних закладів.

Степанов додав, що за виконанням рекомендацій мають стежити керівники закладів освіти.

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У Міністерстві охорони здоров’я раніше наголосили, що дистанційного навчання для всіх, як це було навесні, не буде, а «з вересня учні мають повернутися за парти». Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розробив рекомендації навчання для закладів освіти, їх підтримали і в Міністерстві освіти і науки (МОН).

Всього від початку пандемії в Україні виявили 92 820 випадків захворювання, одужали за цей час понад 48 тисяч людей, померли 2 089.