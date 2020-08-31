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31 серпня 2020, Київ 12:04
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«До школи у масках» – як в Чехії готуються до 1 вересня – відео

«До школи у масках» – як в Чехії готуються до 1 вересня – відео
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«До школи у масках» – як в Чехії готуються до 1 вересня – відео

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До нового навчального року активно готуються у Європі. У більшості країн діти до шкіл першого вересня все ж підуть. Зокрема у Чехії, яка однією з перших країни Європи вводила карантин та виходила з нього – вже майже готові до відновлення навчання, яке було призупинене ще у березні. Щоправда навчання буде відбуватися із певними обмеженнями. Якими саме та чи не бояться батьки відправляти своїх дітей до школи розкажуть кореспонденти Радіо Свобода.

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