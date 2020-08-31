До нового навчального року активно готуються у Європі. У більшості країн діти до шкіл першого вересня все ж підуть. Зокрема у Чехії, яка однією з перших країни Європи вводила карантин та виходила з нього – вже майже готові до відновлення навчання, яке було призупинене ще у березні. Щоправда навчання буде відбуватися із певними обмеженнями. Якими саме та чи не бояться батьки відправляти своїх дітей до школи розкажуть кореспонденти Радіо Свобода.