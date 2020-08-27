Усі столичні школи відкриються 1 вересня – КМДА

Київ розпочне новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, повідомила у четвер пресслужба Київміськадміністрації.

Як зазначив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, зміняться при цьому умови навчання.

«Школи Києва готові працювати у нових реаліях. Кожний ранок буде починатися з вимірювання температури учням та працівникам і продовжуватися п’ятихвилинками здоров’я», – сказав Мондриївський.

За його словами, змінено графіки приходу дітей до школи, відкрито додаткові входи, розроблені напрямки руху учнів та збільшено час на перерви між уроками.

Він додав, що столична влада розглядає і застосування змішаної форми навчання – очної та дистанційної. Кожний заклад освіти в умовах карантинних обмежень має обрати свою модель навчання та бути готовим до викликів пандемії, сказав посадовець.

«Зараз розпочинаємо навчальний рік у зрозумілому для суспільства режимі навчання, але ми готові до будь-яких змін в епідемічній ситуації міста», – зазначив Мондриївський.

Раніше Міністерство охорони здоров’я заявило, що, найімовірніше навчання в українських школах розпочнеться 1 вересня. Для цього були розробоені спеціальні рекомендації, зокрема враховані маршрути учнів та графік допуску до навчальних закладів.