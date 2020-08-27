В Україні 31 серпня змінюється розподіл на карантинні зони – список

Від понеділка, 31 серпня, в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив у фейсбуці міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 27 серпня.

З півночі 31 серпня на 14 днів до червоної зони потрапляють:

міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський і Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани і Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

До помаранчевої зони увійдуть:

міста Луцьк і Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;

місто Коростень, Житомирський і Коростенський райони Житомирської області;

міста Ужгород, Мукачево і Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Болехів, Бурштин й Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

місто Березань і Києво-Святошинський район Київської області;

міста Львів, Моршин і Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;

місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;

місто Харків і Богодухівський район Харківської області;

Волочівський район Хмельницької області;

місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області.

До жовтої зони увійдуть:

міста Вінниця, Жмеринка, Козятин і Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський і Хмільницький райони Вінницької області;

місто Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;

міста Житомир, Бердичів і Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

міста Берегово і Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський і Свалявський райони Закарпатської області;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав і Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

міста Борислав, Дрогобич і Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський і Стрийський райони Львівської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;

місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський і Сарненський райони Рівненської області;

Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

міста Люботин, Первомайський і Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький і Харківський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;

місто Київ.

Кабінет міністрів України на засіданні 26 серпня продовжив адаптивний карантин через пандемію коронавірусу до 31 жовтня.

Також уряд пропонує посилити обмежувальні заходи у регіонах з «зеленим» рівнем епідемічної небезпеки. Зокрема, хочуть заборонити проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів та діяльність «закладів харчування з організацією дозвілля».

«Також ми відпрацювали з Мінкультури заборону проведення концертів, окрім тих, які проводять заклади культури, й окрім тих, для яких концертна діяльність упродовж року є основним видом роботи», – заявив на засіданні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Окрім того, з півночі 29 серпня до 28 вересня включно в Україну заборонено в’їзд іноземцям та особам без громадянства через пандемію коронавірусу.