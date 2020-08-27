Стрімке зростання заражених коронавірусом у ЗСУ – за добу майже пів сотні випадків

За минулу добу у Збройних силах України підтверджено 47 нових випадків захворювання на COVID-19, повідомило у четвер командування Медичних сил ЗСУ.

«З них на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебувають 8 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ДВКГ» – шість військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець та Івано-Франківська міська лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на лікуванні вдома під наглядом лікарів перебувають 39 осіб.

Загалом у ЗСУ станом на 27 серпня на COVID-19 хворіють 604 людини, за час пандемії одужали 960 людей, померли шестеро.

В Україні кількість інфікованих усього становить 112 059 осіб, померли з початку пандемії 2403 хворих, одужали понад 54 тисячі.