Друга хвиля COVID-19 в Україні: чи допоможе адаптивний карантин?

Другу хвилю пандемії коронавірусу в Україні та жорсткі дії уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголошував, ще місяць тому. Пізніше, у серпні, міністр охорони здоров’я Максим Степанов казав, що другу хвилю коронавірусу очікували восени, але зростання захворюваності є вже зараз. Через кілька днів після нього президент Володимир Зеленський заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі COVID-19. Тим часом у Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що вже протягом двох тижнів ситуація з захворюваністю на COVID-19 погіршується у 17 областях та Києві. То чи справді Україна увійшла в другу хвилю пандемії і чи здатна медична система впоратися із ситуацією?

Міністерство охорони здоров’я мало би інформувати громадськість про щоденну кількість проведених тестів на COVID-19, кількість госпіталізованих та кількість тяжкохворих. В такому разі можна було би аналізувати спроможність системи охорони здоров’я впоратися із ситуацією і надати допомогу тим, хто потребує інтенсивної терапії, переконує в коментарі Радіо Свобода ексміністр охорони здоров’я України Олег Мусій. А от першою чи другою є хвиля пандемії, це нічого не вирішує, запевняє він.

Найгірший показник, який можна собі уявити, це той, коли будуть усі ліжка заповнені, і потрібно буде лікарям вирішувати, кого інтенсивно лікувати, а кому не надавати медичну допомогу

«За цією статистикою, що сьогодні, то проведено 45 тисяч тестувань. Якщо подивитися, як корелюється кількість тестів і тих, у кого виявлена коронавірусна хвороба, то це десь від 3,5 відсотків до 5. Вона стабільна, росту немає. Найгірший показник, який можна собі уявити, це той, коли будуть усі ліжка заповнені, і потрібно буде лікарям вирішувати, кого інтенсивно лікувати, а кому не надавати медичну допомогу. Прикладом цього стала Італія у період піку захворюваності. За всіма аналітичними даними, Україна семимильними кроками наближається до такого періоду, на жаль. Кількість тих, хто перебуває у лікарнях, сильно зростає. Я би не говорив про другу хвилю пандемії, я вважаю, що ми ще не досягли піку першої хвилі, вона дещо розтягнулася у часі», – каже Мусій.

Тим часом офіційний урядовий сайт про коронавірус інформує про кількість нових виявлених випадків зараження, загальну кількість хворих, тих, хто одужав, летальних випадків та кількість проведених тестів за весь період відповідної статистики.

Перша хвиля пандемії коронавірусу в Україні розтягнулася через нехтування елементарними рекомендаціями щодо носіння масок та дотримання соціальної дистанції. Представники влади іноді демонстративно ігнорують такі заходи, а тому і громадяни сповнюються недовірою до рішень влади щодо обмежувальних заходів, вважає ексочільник МОЗ Олег Мусій. За його словами, серед причин того, що пандемія не згасає, і непродумані з економічної точки зору обмеження для бізнесу, і невідповідний розподіл коштів Фонду боротьби з COVID-19.

Тим часом у медичних закладах України, відведених для прийому та лікування хворих на коронавірусну хворобу, на даний час готові близько 34 тисяч ліжок, 3,7 тисячі апаратів ШВЛ і 9,5 тисячі ліжок із підведеним киснем, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов 16 серпня. За його словами, в медичних закладах збільшено кількість ліжок із підведеним киснем.

Кількість ліжок із підведеним киснем: близько 9,5 тисячі по країні

«Ще одне питання, яке для нас було дуже важливим, особливо на початку епідемії, – це кількість ліжок із підведеним киснем. Тут теж у нас великий прогрес. Ми суттєво збільшили цю кількість: на сьогодні їх близько 9,5 тисячі по країні. Але все одно цю кількість треба нарощувати й надалі, …тому що переважна кількість осіб, які поступають у наші лікарні, потребує саме кисневої терапії», – сказав міністр.

Крім того, уряд України перевірить лікарні на готовність до так званої «другої хвилі» коронавірусу, якщо вона настане восени. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

«Водночас ситуація з поширенням вірусу непроста в усьому світі, про що свідчить близько 22 мільйонів заражень та майже 800 тисяч смертей», – зазначив Шмигаль.

Утім, зміна методики підрахунків та ведення статистики щодо рівня поширення пандемії коронавірусу навряд чи покаже зменшення кількості хворих. Вірогідніше, що цифри будуть більшими, припускає в коментарі Радіо Свобода президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

Значна кількість проб беруться некоректно, тому недостовірними є і результати тестів

«Збільшення кількості виявлених носіїв, серед іншого, пов’язане і зі збільшенням кількості тестувань. Але значна кількість проб беруться некоректно, тому недостовірними є і результати тестів. Частина негативних тестів насправді є позитивними. Крім того, проби беруться переважно у тих людей, які вже потрапили до лікарні. Закономірно, що вірогідність виявлення вірусу у таких випадках є вищою. Тому вірусу може бути у десятки разів більше і ми не можемо говорити про першу чи другу хвилю. Вжиті проти поширення коронавірусу карантинні заходи, вочевидь, себе не виправдали, хоч і були безпрецедентними у світовій історії», – вважає Сердюк.

Відтак має змінитися підхід до обмежувальних заходів, зауважує Віктор Сердюк. На його думку, уряд хоч і назвав нові правила карантину адаптивними, як і рекомендувала ВООЗ, але логіка обмежувальних заходів не змінилася. Вона, як і раніше, стосується усього населення, а повинна бути орієнтованою на групи ризику, переконує Сердюк.

Із 1 серпня набула чинності постанова Кабінету міністрів про нові правила адаптивного карантину. Відповідно до оприлюдненого документа, карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року. Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони України ділять на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

За останні два тижні ситуація з захворюваністю на COVID-19 погіршується у 17 областях та Києві. Про це повідомили ​у Міністерстві охорони здоров’я.

«За останні два тижні показник граничного значення у 12 хворих на 100 тисяч населення перевищує у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській. Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях», – мовиться у повідомленні.

Зазначається також, що відмітку в 50% пацієнтів з коронавірусом подолали лікарні у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській і Рівненській областях. Окрім того, у прифронтових районах Донбасу проводять замало тестів.

«Забагато хворих на COVID-19 виявляють у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях», – заявили у МОЗ.