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17 серпня 2020, Київ 16:46
Новини | Коронавірус

Шмигаль: уряд перевірить лікарні на готовність до можливої «другої хвилі» COVID-19

Денис Шмигаль

Уряд України перевірить лікарні на готовність до так званої «другої хвилі» коронавірусу, якщо вона настане восени. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

«Водночас ситуація з поширенням вірусу непроста в усьому світі, про що свідчить близько 22 мільйона заражень та майже 800 тисяч смертей», – зазначив Шмигаль.

Станом на 17 серпня в Україні виявили 92 820 випадків захворювання на COVID-19, одужали за цей час понад 48 тисяч людей, померли 2 089.

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