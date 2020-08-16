МОЗ: у лікарнях України готові близько 34 тисяч ліжок для хворих на COVID-19

У медичних закладах України, відведених для прийому та лікування хворих на коронавірусну хворобу, на даний час готові близько 34 тисяч ліжок, 3,7 тисячі апаратів ШВЛ і 9,5 тисячі ліжок з підведеним киснем, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов 16 серпня.

За його словами, в медичних закладах збільшено кількість ліжок із підведеним киснем.

«Ще одне питання, яке для нас було дуже важливим, особливо на початку епідемії, – це кількість ліжок із підведеним киснем. Тут теж у нас великий прогрес. Ми суттєво збільшили цю кількість: на сьогодні їх близько 9,5 тисячі по країні. Але все одно цю кількість треба нарощувати й надалі, … тому що переважна кількість осіб, які поступають у наші лікарні, потребує саме кисневої терапії», – сказав міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі COVID-19, і у зв’язку з черговим антирекордом по кількості хворих за добу закликав українців уважніше ставитися до заходів безпеки і карантинних правил.

В Україні на COVID-19 минулої доби захворіли ще 1637 людей, свідчать дані системи моніторингу Ради національної безпеки й оборони. Одужали за добу 392 людей, 24 – померли.

Всього від початку пандемії в Україні виявили 91 356 випадків захворювання, одужали за цей час майже 48 тисяч людей, померли 2068.