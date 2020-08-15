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15 серпня 2020, Київ 10:08
Новини | Коронавірус

Коронавірус: в Україні майже 90 тисяч інфікованих і черговий антирекорд за добу

В Україні станом на 15 серпня 89 719 інфікованих коронавірусом, померли 2 044 людини, одужали 47 430. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Минулої доби встановлено черговий антирекорд – виявлено 1 847 нових випадків COVID-19. При цьому 33 людини померли, 633 одужали.

Найбільший добовий приріст хворих у Харківській області (254) та Києві (232).

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі COVID-19, і у зв’язку з черговим антирекордом по кількості хворих за добу закликав українців уважніше ставитися до заходів безпеки і карантинних правил.

У світі станом на 15 серпня виявлено понад 21 мільйон інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли майже 765 тисяч людей, більш ніж 13 мільйонів одужали.

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