Коронавірус: в Україні майже 90 тисяч інфікованих і черговий антирекорд за добу

В Україні станом на 15 серпня 89 719 інфікованих коронавірусом, померли 2 044 людини, одужали 47 430. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Минулої доби встановлено черговий антирекорд – виявлено 1 847 нових випадків COVID-19. При цьому 33 людини померли, 633 одужали.

Найбільший добовий приріст хворих у Харківській області (254) та Києві (232).

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі COVID-19, і у зв’язку з черговим антирекордом по кількості хворих за добу закликав українців уважніше ставитися до заходів безпеки і карантинних правил.

У світі станом на 15 серпня виявлено понад 21 мільйон інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли майже 765 тисяч людей, більш ніж 13 мільйонів одужали.