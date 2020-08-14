Україна – «на межі другої хвилі» COVID-19, Зеленський закликав посилити інформкампанію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі COVID-19, і у зв’язку з черговим антирекордом по кількості хворих за добу закликав українців уважніше ставитися до заходів безпеки і карантинних правил. Як повідомляє пресслужба голови держави, він сказав про це 14 серпня під час традиційної селекторної наради.

«Маємо максимально посилити інформаційну кампанію щодо протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідувань місць скупчення людей, відвідування масових заходів», – сказав президент, звертаючись до урядовців і голів облдержадміністрацій.

В Україні упродовж минулої доби, 13 серпня, виявлено 1 732 нових випадки COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Це вже другий антирекорд поспіль – напередодні повідомляли про 1 592 нових випадки захворювання.

Загалом станом на 14 серпня в Україні виявили 87 872 інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 2 011 людей, одужали 46 797.