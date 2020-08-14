Кількість госпіталізованих із COVID-19 у липні зросла на 25% – голова НСЗУ

Кількість пацієнтів із коронавірусною хворобою, яким знадобилася госпіталізація, в липні зросла на 25%, повідомила на брифінгу 14 серпня голова Національної служби здоров’я України Оксана Мовчан.

При цьому вона зауважила, що частина медичних закладів не отримала виплати за лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою в квітні, тому що Міністерство охорони здоров’я не подало офіційний перелік пацієнтів, які лікувалися в цих закладах від COVID-19.

«З цієї ж причини сім закладів взагалі не можуть укласти договір із НСЗУ, серед них зокрема Київська лікарня швидкої допомоги. Згідно з нормативними документами, НСЗУ не може здійснити оплату за пакетом без відповідного підтвердження від Міністерства охорони здоров’я. Разом із тим НСЗУ та МОЗ регулярно аналізують завантаженість лікарень. Так, за липень кількість госпіталізованих пацієнтів збільшилися на 25%, а кількість пацієнтів, які отримували допомогу в інтенсивній терапії, збільшилася на 32%», – повідомила Мовчан.

За даними Служби, у період з квітня по липень НСЗУ виплатила 2,5 мільярда гривень за надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу. З ним 1,874 мільярда пішли 241 лікарні, які надають стаціонарну допомогу хворим, ще 532 мільйона отримали 25 центрів екстреної медичної допомоги.

«104,5 мільйона отримали медзаклади, в яких працюють мобільні бригади, що виїжджають до людей із підозрою на ковід. На сьогодні контракт із НСЗУ за цим пакетом мають 930 медичних закладів, з яких працює майже 1 700 мобільних бригад. 49 мільйонів гривень отримали медзаклади, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам із ковід у квітні, але не входили до переліку лікарень, визначених для госпіталізації. Виплати від Національної служби отримали 144 таких лікарень», – розповіла голова НСЗУ.

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Вона зазначила, що перелік лікарень для лікування COVID-19 переглядають і розширюють, якщо завантаженість ліжок у відділеннях інтенсиної терапії перевищує 75%. Тоді лікарні з резерву переходять до офіційного переліку тих, що лікують COVID-19, НСЗУ укладає з ними договір і починає виплати.

За словами Мовчан, наразі в усіх регіонах в усіх лікарнях достатньо місця для пацієнтів, але хворі можуть бути нерівномірно розподілені по тих закладах, що визначені для лікування коронавірусної хвороби.

«Наприклад, коли у Львівській області почався ріст захворювання, одна лікарня була заповнена, притому лікарні поблизу були напів порожні. Тому аналізуємо ситуацію в регіоні, а не в одній лікарні. Загалом за квітень-липень до медичних закладів було госпіталізовано 31 209 пацієнтів із коронавірусною інфекцією, з них 5 454 отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії», – сказала вона.

В середньому по країні, додала урядовиця, частка пацієнтів, які потребували інтенсивної терапії, сягає 16-19%, однак по регіонах цей показник варіюється.

Мовчан нагадала, що виплати НСЗУ включають також 300%-ву доплату медикам, які безпосередньо працюють із хворими на COVID-19. При цьому відповідальність за здійснення цих доплат лікарям та медичним працівникам несе головний лікар закладу.

В Україні упродовж минулої доби, 13 серпня, виявлено 1 732 нових випадки COVID-19. Загалом станом на 14 серпня в Україні виявили 87 872 інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 2 011 людей, одужали 46 797