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13 серпня 2020, Київ 10:51
Новини | Коронавірус

Коронавірус: Степанов повідомив про рекордну кількість госпіталізованих за добу

Степанов заявив, що найближчим часом міністерство планує поділити регіони на «зони» захворюваності

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про рекордну кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 за добу – 315.

«В нас черговий антирекорд, за добу заразились 1952 особи, з них 88 дітей, а також 92 медпрацівника. Було госпіталізовано 315 людей, такої кількості госпіталізованих в Україні за добу в нас ще не було», – наголосив він.

За словами Степанова, найближчим часом міністерство планує поділити регіони на «зони» захворюваності.

Минулої доби також встановлено черговий антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19 за добу – 1 592.

Загалом станом на 13 серпня в Україні виявили 86 140 інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 1 992 людини, одужали понад 46 тисяч.

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