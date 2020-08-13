Коронавірус: Степанов повідомив про рекордну кількість госпіталізованих за добу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про рекордну кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 за добу – 315.

«В нас черговий антирекорд, за добу заразились 1952 особи, з них 88 дітей, а також 92 медпрацівника. Було госпіталізовано 315 людей, такої кількості госпіталізованих в Україні за добу в нас ще не було», – наголосив він.

За словами Степанова, найближчим часом міністерство планує поділити регіони на «зони» захворюваності.

Минулої доби також встановлено черговий антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19 за добу – 1 592.

Загалом станом на 13 серпня в Україні виявили 86 140 інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 1 992 людини, одужали понад 46 тисяч.