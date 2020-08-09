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09 серпня 2020, Київ 21:25
Новини | Коронавірус

Коронавірус: «Динамо Київ» повідомило про двох хворих гравців першої команди

Позитивними виявилися тести на коронавірусну інфекцію нападника Назарія Русина та його сусіда по кімнаті на тренувальній базі Романа Вантуха

Двоє гравців першої команди київського «Динамо» захворіли на COVID-19, повідомила пресслужба столичного клубу.

Позитивними виявилися тести на коронавірусну інфекцію нападника Назарія Русина та його сусіда по кімнаті на тренувальній базі Романа Вантуха.

«Після цього всім гравцям «Динамо» в екстреному порядку були зроблені ПЛР-тести на коронавірус. Усі інші результати виявилися негативними. Назарій і Роман ізольовані від команди і пройдуть двотижневий карантин», – розповіли в Динамо.

Станом на 9 серпня в Україні COVID-19 виявили у 80 949 людей, за цей час одужали майже 44 тисячі людей, 1897 – померли.

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