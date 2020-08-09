Коронавірус: «Динамо Київ» повідомило про двох хворих гравців першої команди

Двоє гравців першої команди київського «Динамо» захворіли на COVID-19, повідомила пресслужба столичного клубу.

Позитивними виявилися тести на коронавірусну інфекцію нападника Назарія Русина та його сусіда по кімнаті на тренувальній базі Романа Вантуха.

«Після цього всім гравцям «Динамо» в екстреному порядку були зроблені ПЛР-тести на коронавірус. Усі інші результати виявилися негативними. Назарій і Роман ізольовані від команди і пройдуть двотижневий карантин», – розповіли в Динамо.

Станом на 9 серпня в Україні COVID-19 виявили у 80 949 людей, за цей час одужали майже 44 тисячі людей, 1897 – померли.