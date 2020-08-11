Черги на ПЛР-тест, КТ і ручний режим на шпиталізацію. У Львові та області зростає число хворих на COVID-19

Львівська обласна інфекційна лікарня, Регіональний фтизіо-пульмонологічний центр, 8-а міська клінічна лікарня, обласний госпіталь у Винниках, що поблизу Львова, де рятують важкохворих на COVID-19, переповнені. Пацієнтів сюди шпиталізують у ручному режимі. Хворих просять чекати на місце кілька днів. Через зростання хворих в області відкрили дві лікарні другої хвилі.

Одного пацієнта виписують і на його місце вже очікує наступний, і не один, про таке Радіо Свобода розповіли пацієнти і медики кількох медичних закладів, де лікують хворих на COVID. Мешканців Львова, а нових за останню добу додалось 59, тобто у них підтверджено захворювання ПЛР-тестом, шпиталізують у лікарні Львова. Сюди ж привозять і хворих із районів області.

Львів’янин із діагнозом двостороння пневмонія розповів Радіо Свобода, що 10 серпня очікував на місце у шпиталі Львові протягом дня. Ввечері його поклали на вільне ліжко у приймальному відділенні 8-ї міської лікарні. Постійно заповнені інфекційна лікарня, пульмонологічний центр, 8-а міська клінічна лікарня. Щоб сюди потрапити, хворі очікують у черзі або ж «б'ють у різні дзвони». Переповнений і обласний госпіталь у Винниках.

Лілія Гейник із Самбора зараз на лікуванні у винниківському госпіталі. Захворіла на COVID майже вся її родина. Чоловік одужав, син лікується вдома. Лілія Гейник потрапила у лікарню вже із задишкою. Пояснює свій важкий стан тим, що має хронічне захворювання.

Сказали, що потрібно почекати

«Вже краще себе почуваю. Коронавірус викликає згортання крові і вона густа, як варення. Лікування прекрасне, гарно до пацієнтів ставиться медичний персонал. Лікування повністю безкоштовне, миють і прибирають у палаті. Нас тут перебуває 5 хворих у палаті, є по 7-8.

У Самборі немає лікарні, де лікують хворих із коронавірусом. Мені було погано, у приватній клініці здала тест ПЛР, щоб нікого не наражати на небезпеку. Головний лікар дзвонив і шукав місце у шпиталі, але ніде не було вільного ліжка у Львові чи Рудках, що близько біля Самбора. Фактично всі лікарні переповнені і ніхто не відмовлявся, що не приймуть на лікування, але сказали, що потрібно почекати, поки звільниться місце. Я думаю, що більше ліжкомісць потрібно роботи на місцях, щоб всі не їхали у Львів», – каже Лілія Гейник.

Жінка зазначає, що сьогодні багато її родичів і знайомих у Самборі та Старому Самборі хворіють. Часто не знають, куди звертатись. Комп’ютерну томографію проходять у Стрию або у Львові, черги великі, на безкоштовний ПЛР-тест потрібно записуватись за кілька днів і очікувати на результат. Тому багато осіб проходить платні обстеження.

На Львівщині 18 лікарень приймають хворих на COVID

Нині на Львівщині і у Львові 18 медичних закладів приймають хворих із збудником коронавірусу. Днями відчинили свої двері для таких пацієнтів заклади у Буську і Жидачеві.

За словами епідеміолога Львівської обласної інфекційної лікарні Наталії Тімко, заповнені 1267 ліжок в усіх 18 лікарнях, а це понад 50% . Чому ж тоді хворі скаржаться на те, що очікують на госпіталізацію?

За останній місяць потрапляють молодші пацієнти

«Не всі можуть потрапити в інфекційну лікарню, тут із COVID визначено прийняти 200 пацієнтів. Хоча ліжок і більше, але не всіх хворих можна покласти в одну палату. Тут важкі або дуже важкі пацієнти, віком старші за 50 років. Коли коронавірус починався, то були люди старші за 60. За останній місяць потрапляють молодші пацієнти. Люди не хочуть їхати у Сокаль чи Стебник, хочуть лише інфекційну чи пульмонологічний центр. Із районів мешканці лікуються у Львові, а львів’ян у районних шпиталях немає. Найбільше вільних ліжок у лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Зранку там було 69 вільних місць. Можливо, є в когось негативне ставлення, що там багато летальних випадків і люди бояться туди лягати», – каже Наталія Тімко.

Знову нагадую, носіть маску, це знизить концентрацію вірусу до мінімуму

За її словами, є дві категорії людей: ті, які мають визначитись, чи вони, так би мовити, «планують» захворіти, коли немає препаратів, і чи потраплять у число 20%, які важко хворіють, чи 80%, які перехворіють легко; друга категорія осіб, яка не хоче хворіти цього року і хоче залишитись здоровою. Зараз коронавірус мутує, кажуть медики, частіше діагностують не позитивний ПЛР-тест, а пневмонію.

«Кожен має уявити ліжко в реанімації і себе здорового у ньому. Щоб менше захворіли, знову нагадую, носіть маску, це знизить концентрацію вірусу до мінімуму. Коли на березі озера багато людей, то серед них є здорова, але яка може виділяти вірус», – зауважила лікарка.

У пульмонологічному центрі та інфекційній лікарні не вистачає грошей на дороговартісні медикаменти і кисень. Якщо кілька місяців тому кожному другому пацієнтові потрібна була киснева маска чи підключення до апарату штучної вентиляції легень, то зараз, через мутацію вірусу, – кожному госпіталізованому хворому.

У Стрийській міській лікарні немає анестезіолога

«Пульмонологічному центру потрібен мільйон гривень. Ми з обласного бюджету вишуковуємо ресурс. Суть не в тому, скільки лікарень ми відкриваємо, а в якісному лікуванні. Якщо ми говоримо про інфекційну лікарню чи пульмонологічний центр, то там працюють люди, які на 100% знають як і вміють допомогти людині з ковідною пневмонією. Нам бракує, як в усій Україні, висококваліфікованих медичних кадрів, бо багато виїхали, звільнились через мізерну зарплату. У Стрийській міській лікарні немає анестезіолога», – повідомив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко.

Міська влада не планує відкривати додаткові лікарні

Тим часом у міській раді заявляють, що для львів’ян, які хворіють на COVID, немає потреби відкривати додаткові лікарні. Хворих приймають три шпиталі.

«П'ята міська лікарня приймає пацієнтів із лікарні швидкої допомоги і 8-ї лікарні, в яких ПЛР-тест негативний, але пневмонія середньої важкості і вони там доліковуються. Проблема виникає, коли пацієнт лікується в одній лікарні, то він не хоче виписуватись і переходити в іншу на долікування і займає місце, але це його право, ми не можемо виставити людину зі шпиталю.

Лікарні мають резерв

Місця у лікарнях змінюються щогодини і кожну палату потрібно опісля виписки продезінфікувати, помити, прокварцувати. Поки працюємо з тими ліжками, які є. Лікарні мають резерв. Є питання ПЛР-тестів, на результати потрібно чекати і це затримує з випискою пацієнтів. Лабораторні центри завалені аналізами. Не було такого, щоб ми когось не поклали у лікарню. Постійна ротація, можливо, треба почекати. Якщо буде критична ситуація, то відкриємо додатковий корпус у 8-й лікарні, збільшимо кількість ліжок у лікарні швидкої допомоги, будемо активніше пацієнтів, які кисневої терапії не потребують, переводити в інші лікарні», – пояснила ситуацію виконувачка обов'язки керівника міського управління охорони здоров'я Наталія Літвінська.

Те, що у Львові та області зростає чисельність хворих на COVID, є наслідком недотримання людьми карантинних заходів, відвідування багатолюдних місць і заходів, кажуть чиновники і медики. Зокрема, спалахи захворювання виявлені після весіль. А ще люди нехтують потребою носити маски і дотриманням безпечної дистанції. Маса людей у місцях відпочинку біля озер, річок чи ставків.

Загалом за весь період пандемії у Львові та області підтверджено випадки інфікування коронавірусом у 11142 людей, з яких 2949 одужали, а 309 померли. Останні тижні за добу виявляють 120-160 нових випадків, але досі проводять невелику кількість ПЛР-тестів.

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