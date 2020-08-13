В Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19

В Україні упродовж минулої доби, 12 серпня, виявлено 1 592 нових випадки COVID-19 – черговий антирекорд. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли 22 людини, одужали 530.

Загалом станом на 13 серпня в Україні виявили 86 140 інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 1 992 людей, одужали понад 46 тисяч.

Станом на 13 серпня у світі коронавірусом інфіковано понад 20,5 мільйона людей. Померли 748 416 людей, одужали більше ніж 12,7 мільйона.