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13 серпня 2020, Київ 09:18
Новини | Коронавірус

В Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні стрімко зростає

В Україні упродовж минулої доби, 12 серпня, виявлено 1 592 нових випадки COVID-19 – черговий антирекорд. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли 22 людини, одужали 530.

Загалом станом на 13 серпня в Україні виявили 86 140 інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 1 992 людей, одужали понад 46 тисяч.

Станом на 13 серпня у світі коронавірусом інфіковано понад 20,5 мільйона людей. Померли 748 416 людей, одужали більше ніж 12,7 мільйона.

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