Другий антирекорд поспіль: кількість нових випадків COVID-19 перевищила 1 700

В Україні упродовж минулої доби, 13 серпня, виявлено 1 732 нових випадки COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Це вже другий антирекорд поспіль – напередодні повідомляли про 1 592 нових випадки захворювання.

Померли 19 людей, одужав 521 пацієнт.

Загалом станом на 14 серпня в Україні виявили 87 872 інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 2 011 людини, одужали 46 797.

Як повідомили в уряді 13 серпня, від понеділка, 17 серпня, до «червоної» зони через поширення коронавірусної інфекції потраплять міста Самбір (Львівська область), Біляївка (Одеська область), Дубно (Рівненська область), Городенківський і Косівський райони (Івано-Франківська обл.), Костопільський і Рівненський райони (Рівненська область) і Кіцманський район (Чернівецька область).