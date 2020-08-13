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13 серпня 2020, Київ 21:36
Новини | Коронавірус

В уряді оголосили, які регіони будуть «червоними» через COVID-19 із понеділка

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів, додав міністр

Від понеділка, 17 серпня, до «червоної» зони через поширення коронавірусної інфекції потраплять міста Самбір (Львівська область), Біляївка (Одеська область), Дубно (Рівненська область), Городенківський і Косівський райони (Івано-Франківська обл.), Костопільський і Рівненський райони (Рівненська область) і Кіцманський район (Чернівецька область).

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов 13 серпня у фейсбуці, таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

Крім того, згідно з рішенням, до «помаранчевої» зони будуть віднесені:

  • Луцький і Любешівський райони Волинської області;
  • місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • міста Івано-Франківськ, Бурштин і Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;
  • міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’яно-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
  • Миколаївський та Саратський райони Одеської області;
  • місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;
  • місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;
  • місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

До «жовтої» зони:

  • Київ;
  • Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;
  • Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
  • Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Наддвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;
  • міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
  • міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;
  • місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;
  • Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів, додав міністр.

З 1 серпня набула чинності постанова Кабінету міністрів про нові правила адаптивного карантину через пандемію коронавірусного захворювання COVID-19, за якики регіони України ділять на зони, відповідно до інтенсивності поширення коронавірусу.

Відповідно до оприлюдненого раніше документа, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.

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