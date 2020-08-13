Бразилія і Мексика висловили зацікавленість російською вакциною від COVID-19

Бразилія і Мексика висловили зацікавленість в отриманні вакцини від коронавірусу в той час, як у Латинській Америці фіксують найбільший у світі спалах коронавірусного захворювання COVID-19.

12 серпня бразильський штат Парана підписав угоду про тестування і виробництво нової російської вакцини проти коронавірусу, хоча чиновники заявили, що спочатку має бути доведена її безпечність і ефективність.

Міністр закордонних справ Мексики 13 серпня заявив, що його країна попросила в Росії інформацію про вакцину, щоб зрозуміти, як її можна використати в короткостроковій перспективі.

Росія напередодні оголосила про реєстрацію першої в світі вакцини від COVID-19, але медичні експерти поставили під сумнів це рішення, оскільки третя фаза випробувань вакцини ще не завершена.

Після того, як бразильський штат підписав угоду з Росією, Технологічний інститут штату Парана заявив, що, в разі схвалення, виробництво вакцини може розпочатися у другій половині 2021 року.

В інституті заявили, що в рамках угоди Росія поділиться результатами тестування 1-ї і 2-ї фаз і ходом третьої фази випробувань.

Посольство Росії також проводило переговори зі штатом Баїя щодо схожого меморандуму.

Бразилія проводить випробування кількох можливих вакцин від коронавірусу, зокрема, розроблених Оксфордським університетом з фармацевтичною фірмою AstraZeneca і китайською лабораторією Sinovac Biotech.

Бразилія займає друге місце в світі за кількістю людей, що захворіли (3,1 млн) і померли (104 тисячі) від COVID-19 після США.