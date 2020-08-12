МОЗ України висловило сумнів з приводу російської вакцини від COVID-19

Росія не провела третю фазу клінічних випробувань своєї вакцини, заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко у Facebook.

«Саме на третій фазі клінічних випробувань компанії проводять проспективне плацебо-контрольоване дослідження (prospective placebo controlled trial). На сьогодні стало практикою залучення зазвичай 20 тисяч осіб, що отримують вакцину, а 10 тисяч – плацебо; чи 15 тисяч вакцину і 15 тисяч – плацебо», – пише Ляшко.

Він нагадав, що російська Асоціація організації клінічних досліджень безуспішно радила Міністерству охорони здоров’я Росії утриматися від реєстрації вакцини.

«Підстава для таких рекомендацій – обмежені дані щодо ефективності кандидата та той факт, що в світі є чимала кількість розробок, які зайшли значно далі, ніж вакцина, розроблена в РФ, проте які очікують на повноцінне завершення випробувань та прекваліфікацію ВООЗ», – заявив Ляшко.

11 серпня президент Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко розповів, що клінічні випробовування проводили в Сеченовському університеті МОЗ та у філії Головного військового госпіталю імені Бурденка. Він стверджує, що вакцина показала високу ефективність та безпеку: у всіх добровольців виробилися високі титри антитіл до COVID-19.