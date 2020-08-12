Степанов: Україна потребує власного виробництва вакцин

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на брифінгу 12 серпня, що отримав від президента завдання налагодити виробництво українських вакцин.

«Україна потребує власного виробництва вакцин. Це одне із завдань для мене від президента щодо безпеки нашої країни, особливо під час COVID-19», – наголосив міністр.

Він додав, що минулого тижня зустрічався з українськими фармацевтичними виробниками, а саме представниками «Фармак», «Лекхім», «Біолік». «Також були присутні вчені Національної академії наук, Інституту мікробіології. У нас є чітке розуміння, яке стане стратегією для початку виробництва вакцин на території України», – зазначив Степанов.

Президент Володимир Путін 11 серпня заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19.

При цьому вчені з Росії і з-за кордону висловлювали скептицизм з приводу російської вакцини, ставлячи під сумнів рішення про її реєстрацію до завершення так званої третьої фази випробувань на людях і аналізу даних.

Третя фаза зазвичай охоплює тисячі людей і триває місяці, свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Вважають, що російську вакцину випробували менше ніж на 100 людях.

У світі триває робота над понад 100 можливими вакцинами від COVID-19 і щонайменше чотири з них перебувають на третій фазі випробувань.